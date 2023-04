Soirée quiz série télé 21 Avenue de la Moutète, 21 avril 2023, Orthez.

Vous adorez les séries télévisées ? Vous passez des heures sur Netflix, Disney+ ou encore Amazon prime video ?

Alors testez votre niveau de connaissances à Bordagame à travers un quiz et Blind test sur les séries télévisées..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you love TV series? You spend hours on Netflix, Disney+ or Amazon prime video?

Then test your level of knowledge at Bordagame through a quiz and blind test on TV series.

¿Te encantan las series de televisión? ¿Te pasas horas en Netflix, Disney+ o Amazon prime video?

Entonces pon a prueba tu nivel de conocimientos en Bordagame a través de un cuestionario y un test a ciegas sobre series de televisión.

Sind Sie ein Fan von Fernsehserien? Verbringen Sie Stunden auf Netflix, Disney+ oder Amazon prime video?

Dann testen Sie Ihr Wissen in Bordagame mit einem Quiz und Blindtest über Fernsehserien.

Mise à jour le 2023-03-23 par OT Coeur de Béarn