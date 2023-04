Soirée loups-garous 21 Avenue de la Moutète, 20 avril 2023, Orthez.

Choisissez votre camp entre loups-garous ou villageois. Bluffez et débattez afin d’éliminer l’équipe adverse..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . EUR.

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Choose your side between werewolves or villagers. Bluff and debate to eliminate the opposing team.

Elige tu bando entre los hombres lobo o los aldeanos. Haz un farol y debate para eliminar al equipo contrario.

Wählen Sie Ihre Seite zwischen Werwölfen und Dorfbewohnern. Bluffen und debattieren Sie, um das gegnerische Team auszuschalten.

