Batalèra-Conférence Maison Gascoin, 18 avril 2023, Orthez.

Moments d’échanges en lenga nosta.

Jean-Michel Dordeins, professeur des écoles en classe bilingue, présentera son dernier ouvrage « Meutres en cadena ». L’intrigue de ce roman policier se déroule dans un pays africain imaginaire. Ouvrage écrit en occitan béarnais..

Maison Gascoin Rue Gascoin

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Moments of exchange in lenga nosta.

Jean-Michel Dordeins, a bilingual school teacher, will present his latest book « Meutres en cadena ». The plot of this detective novel takes place in an imaginary African country. The book is written in Occitan Béarnais.

Momentos de intercambio en Lenga nosta.

Jean-Michel Dordeins, maestro de escuela bilingüe, presentará su último libro « Meutres en cadena ». La trama de esta novela policíaca se desarrolla en un país africano imaginario. El libro está escrito en occitano béarnais.

Momente des Austauschs in Lenga Nosta.

Jean-Michel Dordeins, Lehrer in einer zweisprachigen Klasse, wird sein neuestes Werk « Meutres en cadena » vorstellen. Die Handlung dieses Kriminalromans spielt in einem imaginären afrikanischen Land. Das Buch ist auf Okzitanisch-Bearnais geschrieben.

