Journée internationale du sport féminin Rue Robert Cazala Orthez, samedi 27 janvier 2024.

Journée internationale du sport féminin Rue Robert Cazala Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27

Pour une demi-journée, ou une journée entière, venez partager un bon moment, que vous soyez sportive débutante, occasionnelle ou confirmée.

09h30 : Accueil, boissons chaudes.

10h : Echauffement collectif.

10h25 à 11h55 : Ateliers d’initiations judo-jujitsu et jodo-kendo.

12h à 13h : Conférence Sport et Nutrition, par Elodie Pouyanné, diététicienne.

13h à 14h15 : Pause déjeuner.

14h20 à 15h20 : Conférence sport féminin et santé, par Nicolas Comboroure, coordinateur de la Maison Sport Santé (CH Orthez).

15h30 à 15h50 : échauffement collectif.

15h55 à 17h25 : Ateliers d’initiations judo-jujitsu et jodo-kendo.

17h30 à 17h45 : Retour au calme, relaxation.

17h45 : Clôture de la journée, petit moment festif.

Rue Robert Cazala Dojo des Soarns

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Journée internationale du sport féminin Orthez a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Coeur de Béarn