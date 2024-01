Conférence : Le banquet Un regard artistique Amphithéâtre de la CCLO Orthez, jeudi 25 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25

Conférence avec vidéo-projection animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art et enseignante à l’Université de Bordeaux.

Amphithéâtre de la CCLO 9 avenue du Pesqué

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine laminoterie.orthez@gmail.com



