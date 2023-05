Tapas & musique 9 rue de la Fontaine, 5 mai 2023, .

La Ferme d’Orthe vous propose une soirée tapas et musique. Vous avez envie d’entendre un groupe de musique en live, tout en dégustant les tapas du Chef et de bons vins ? On se donne rendez-vous le vendredi 5 mai, à partir de 19h30..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

9 rue de la Fontaine La Ferme d’Orthe

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Ferme d’Orthe offers you a tapas and music evening. You want to listen to a live band, while tasting the tapas of the Chef and good wines? Let’s meet on Friday, May 5th, starting at 7:30 pm.

La Ferme d’Orthe le propone una velada de tapas y música. ¿Le apetece escuchar a un grupo en directo, mientras disfruta de las tapas del Chef y de buenos vinos? Quedamos el viernes 5 de mayo a partir de las 19.30 h.

Die Ferme d’Orthe lädt Sie zu einem Abend mit Tapas und Musik ein. Haben Sie Lust, einer Live-Band zuzuhören, während Sie die Tapas des Küchenchefs und gute Weine genießen? Wir treffen uns am Freitag, den 5. Mai, ab 19:30 Uhr.

