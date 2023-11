Noël à Orschwiller : visite guidée Orschwiller, 9 décembre 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

Laissez-vous guider à travers Orschwiller pour découvrir son histoire et profitez des décors authentiques de Noël sur le thème « des étoiles plein les yeux », collation à l’issue de la visite..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



Let yourself be guided through Orschwiller to discover its history and enjoy authentic Christmas decorations on the theme of « stars in your eyes », with a snack at the end of the tour.

Déjese guiar por Orschwiller para descubrir su historia y disfrutar de las auténticas decoraciones navideñas sobre el tema « estrellas en sus ojos », con un tentempié al final del recorrido.

Lassen Sie sich durch Orschwiller führen, um seine Geschichte zu entdecken, und genießen Sie die authentische Weihnachtsdekoration zum Thema « des étoiles plein les yeux » (Sterne in den Augen), Imbiss nach der Führung.

