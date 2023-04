Visite : Un château très fort D159, 20 mai 2023, Orschwiller.

Canons, arquebuses, architecture défensive et techniques militaires se dévoilent sous un jour nouveau lors de cette visite thématique..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 11:30:00. EUR.

D159

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



Cannons, arquebuses, defensive architecture and military techniques are revealed in a new light during this thematic visit.

Cañones, arcabuces, arquitectura defensiva y técnicas militares se revelan bajo una nueva luz durante este recorrido temático.

Kanonen, Arkebusen, Verteidigungsarchitektur und Militärtechnik erscheinen bei dieser Themenführung in einem neuen Licht.

Mise à jour le 2023-04-12 par Château du Haut-Koenigsbourg