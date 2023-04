Ultra-Trails des Chevaliers, 19 mai 2023, Orschwiller.

Ultra-Trail au départ de Colmar avec un passage au château du Haut-Koenigsbourg, au château de Kintzheim et à Châtenois.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-20 . 0 EUR.

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



Ultra-Trail starting from Colmar with a passage to the castle of Haut-Koenigsbourg, the castle of Kintzheim and Châtenois

Ultra-Trail partiendo de Colmar con paso por el castillo de Haut-Koenigsbourg, el castillo de Kintzheim y Châtenois

Ultra-Trail von Colmar aus mit einem Abstecher zum Schloss Haut-Koenigsbourg, zum Schloss Kintzheim und nach Châtenois

Mise à jour le 2023-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme