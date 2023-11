Quand je serai grande je serai Patrick Swayze SALLE JACQUES TATI, 5 avril 2024, ORSAY.

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD HERAULT (2-1123393 / 3-1123392) pésente C’est l’histoire d’une femme d’aujourd’hui, née dans les années 80, élevée par une mère féministe et biberonnée aux comédies romantiques. Tiraillée entre Simone de Beauvoir et John Travolta, entre Patrick Swayze et Agnès Varda, Chloé Oliveres livre un spectacle infiniment drôle et sincère. À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, elle rejoue ses amours réelles et imaginaires avec beaucoup d’autodérision, le sens du tragique, une chanson en yaourt, quelques personnages et pas mal de danse lascive. Époustouflante par sa présence, son humour et sa fantaisie, Chloé Oliveres se lance allègrement et tête baissée dans son premier seule-en-scène, sous l’oeil expert du metteur en scène Papy.Accès PMR : Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir contacter le service culture : 04 67 62 36 26. Chloé Olivères Papy, Chloé Olivères

SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne

