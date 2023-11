Au Fond ce n’est Pas Si Grave SALLE JACQUES TATI, 8 mars 2024, ORSAY.

Au Fond ce n’est Pas Si Grave SALLE JACQUES TATI. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Un spectacle sur les femmes où l’humour et le tragique se côtoient avec force! deux écritures, deux univers se croisent et se superposent : celui de Xavier Durringer où les femmes disent leur souffrance, leur solitude avec des accents de révolte, des larmes… mais aussi avec tendresse et humour! Et celui des deux comédiennes, Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond qui ont bâti des portraits de femmes hauts en couleur à partir d’un travail de recherche et d’improvisation inspiré de l’univers de la Bande dessinée et de la presse féminine où les femmes se dévoilent avec humour. Elles sont « une » et toutes à la fois et nous confient leurs maux, grands et petits …et c’est drôle et émouvant ! La presse en parle Désopilante femme libérée «Au fond, c’est pas si grave» ouvre la boîte de Pandore des maux divers et variés de la femme libérée et c’est hilarant! Grâce au remarquable talent des deux comédiennes, notamment. Inspirée par un univers à la Claire Brétécher, la pièce comique construite sur un florilège de textes saignants signés Xavier durringer, fait du bien là où ça fait mal d’habitude. Avec force, borborygmes et mimiques complices, trois accessoires et un sens du raccourci extraordinaire, Dominique Chevaucher et Bénédicte lafond croquent en une succession de petites saynètes désopilantes le portrait de leurs contemporaines… elles claquent énergiquement les stéréotypes. Libératoire. Le Parisien Production : Compagnie de l’une à l’autre Age préconisé : Tout public des 13 ans Genre: Théâtre Durée : 1h Benedicte Lafond, Dominique Chevaucher, Xavier Durringer Benedicte Lafond, Dominique Chevaucher, Xavier Durringer

Votre billet est ici

SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne

21.0

EUR21.0.

