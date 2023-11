Le Catch d’Impro SALLE JACQUES TATI Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Le Catch d’Impro SALLE JACQUES TATI, 9 février 2024, ORSAY. Le Catch d’Impro SALLE JACQUES TATI. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 30.25 à 30.25 euros. Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, une énergie explosive, des costumes improbables, des improvisations inoubliables, et peut-être, qui sait, la rencontre de votre vie au bar après le spectacle parce que comme disent les philosophes : « ce n’est pas en restant assis chez soi que… bon voilà, quoi… ».Le Catch Impro réunit tout ce dont vous avez besoin pour vous requinquer… En alternance avec Arnaud Tsamere, Arnaud Joyet, Jennie-Anne Walker, Emmanuel Urbanet et Virginie Gritten Emmanuel Urbanet, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Arnaud Joyet, Arnaud Tsamere Emmanuel Urbanet, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Arnaud Joyet, Arnaud Tsamere Votre billet est ici SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne 30.25

EUR30.25. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu SALLE JACQUES TATI Adresse 14 Avenue Saint Laurent Ville ORSAY Departement Essonne Lieu Ville SALLE JACQUES TATI latitude longitude 48.698590333936316;2.189446193554473

SALLE JACQUES TATI ORSAY Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/