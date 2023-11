Albert Einstein, un Enfant à Part SALLE JACQUES TATI Catégories d’Évènement: Essonne

Albert Einstein, un Enfant à Part

Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 14:00

C'est terrible de se sentir aussi idiot alors qu'on ne l'est pas

Albert Einstein est un enfant différent, son esprit dépasse les barrières. Il veut tout comprendre, qu'on lui explique le monde. Derrière le grand génie, prix Nobel de Physique, se cache un enfant malicieux qui a trouvé sa voie

La presse en parle

C'est une très bonne entrée pour découvrir les premières années de ce petit garçon trop doué qui n'avait que de mauvaises notes à l'école sauf évidemment en math. C'est également très bien pour les adultes. — Mathieu Vidard, France Inter – Terre au Carré

De Brigitte Kernel
Adapté par Brigitte Kernel, Sylvia Roux et Thomas Lempire
Mis en scène par Victoire Berger-Perrin
Avec Sylvia Roux, Thomas Lempire et Tadrina Hocking

Productions : Aviscène, Velours rouge, Cie Juste là !, Cie Titan

Age préconisé : Tout public dès 8 ans
Genre: Théâtre
Durée : 1h00

