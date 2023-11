Né Quelque Part SALLE JACQUES TATI, 22 novembre 2023, ORSAY.

Né Quelque Part SALLE JACQUES TATI. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 15:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 14.5 à 14.5 euros.

Adaptée de l’album jeunesse « Les trois étoiles » de Gwenaëlle Boulet notamment publié dans J’aime Lire, « Né quelque part » est une pièce développant le sujet délicat de l’exil, le tout avec sensibilité et humour. Le comédien et metteur en scène Mathieu Barbances interprète ainsi tour à tour les personnages de Tarek, ses parents ou encore ses compagnons de route le temps de quelques jours durant son voyage. Mais ce n’est pas tout, aussi son aventure est aussi contée en musique. Accompagné de sa contrebasse et de son ukulélé, l’artiste – également musicien – nous emmène avec Tarek lors de sa fuite de Syrie, sa traversée de la Méditerranée ou encore à travers les différents pays qui composent son parcours. Aussi bien pour les petits que les grands, le spectacle interroge sur l’égalité des naissances dans le monde et met en valeur les idéaux de tolérance et de partage. La presse en parle « Aujourd’hui, j’ai eu chaud au cœur en assistant à l’adaptation au théâtre de mon texte Les trois étoiles. Merci Mathieu Barbances pour ce très joli spectacle musical pour enfants. Et merci de porter si joliment sur scène mon texte auprès de tant de jeunes ! » Gwenaëlle Boulet De : Mathieu Barbances, Gwénaëlle Boulet, Mise en scène : Mathieu BarbancesAvec : Mathieu Barbances Production : Mathieu Barbances Age préconisé : Tout Public dès 7 ans Genre: Spectacle pour une contrebasse, un ukulélé et un comédien. Durée : 50 minutes Mathieu BARBANCES Mathieu BARBANCES

SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne

