Larzac ! Une Aventure Sociale SALLE JACQUES TATI, 17 novembre 2023, ORSAY.

Larzac ! Une Aventure Sociale SALLE JACQUES TATI. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que des hommes et des femmes ont été capables de faire, ensemble. Seul en scène, Philippe Durand sait restituer la polyphonie des voix de celles et ceux qui ne se laissent pas faire, comme ici sur le Larzac, où les paysans ont su résister. « Rien ne sera jamais plus comme avant. Les habitudes, les savoirs nés de l’expérience de la lutte sont à présent solidement ancrés sur le plateau. Se réunir, discuter, réfléchir ensemble et, surtout, prendre directement les choses en mains, sont devenus des réflexes naturels. » Larzac ! ne parle pas de la célèbre lutte des années 70, tout juste est-elle évoquée. Dans un mélange d’intimités, de réflexions sur notre rapport à la propriété, sur l’agriculture paysanne que les Larzaciens entendent mener, de questions sur le fonctionnement du collectif, la démocratie, elles sont le reflet de 40 ans d’expérience de cette gestion collective exemplaire. Cette aventure sociale est pérenne, elle est une pleine réussite, elle devrait faire modèle, mais elle ne fait pas grand bruit. D’où le point d’exclamation : Larzac ! Production : Une production de la Compagnie 13·36 Le spectacle « Larzac ! » est une production de la Cie Treize-Trente-Six, avec en coproduction. Théâtre Joliette – Scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines- Marseille. Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin. La Compagnie de la Mauvaise Graine Dir. Arnaud Meunier Age préconisé : Tout public dès 15 ans Genre: Théâtre documentaire Durée : 1h20 crédits photographiques : Compagnie 13·36 Philippe Durand Philippe Durand

Votre billet est ici

SALLE JACQUES TATI ORSAY 14 Avenue Saint Laurent Essonne

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici