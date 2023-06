Orgue d’Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Orgue d’Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay, 17 septembre 2023 17:00, Orsay. Orgue d’Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay Dimanche 17 septembre, 17h00 Récital à 17 h par le titulaire Kunio YAMAOKA Dimanche 17 septembre, 17h00 1

http://amisorgueorsay91.com Journées du Patrimoine : 17 septembre 2023 à 17 h Présentation de l’orgue suivie d’un récital Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Avenue du Maréchal Foch 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Adresse Avenue du Maréchal Foch 91400 Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay

Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Orgue d’Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay 2023-09-17 was last modified: by Orgue d’Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay Orsay (91400) Eglise St Martin St Laurent Orsay 17 septembre 2023 17:00