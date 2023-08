Essonne Verte Essonne Propre à Orsay Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Essonne Verte Essonne Propre à Orsay Orsay Orsay, 21 octobre 2023, Orsay. Essonne Verte Essonne Propre à Orsay Samedi 21 octobre, 14h00 Orsay Dans le cadre d’Essonne Verte, Essonne Propre 2023, la Ville organise en partenariat avec les associations du territoire une balade citoyenne de nettoyage de la ville.

Plusieurs itinéraires sont prévus selon le quartier. Rendez-vous à 14h au point de rendez-vous de votre choix :

– Centre : départ devant l’Hôtel de ville

– Le Guichet : départ devant la gare RER

– Mondétour : départ devant la mairie annexe

Arrivée prévue au marché pour faire le point sur la collecte totale.

Si possible, ramener ses gants et des bouteilles en plastique pour ramasser les mégots. Orsay place du général Leclerc, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Orsay – Ecobalade 2022 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Orsay Adresse place du général Leclerc, 91400 Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Orsay Orsay latitude longitude 48.699;2.187429

Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/