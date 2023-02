Orsay – En Scène – Saison 2022/2023 AUDITORIUM – MUSEE D’ORSAY, 13 mai 2023, PARIS.

Entrée réservée Porte A Ce billet donne accès à l’auditorium, titre d’entrée au musée non inclus. Gratuit pour les moins de 12 ans Pour Edvard Munch, Dracula prend des airs de femme. Ici aussi, et le tout en musique avec l’Orchestre National de Jazz pour un spectacle aussi cruel que fantastique, qui réjouira toute la famille. À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, Dracula hante nos imaginaires, nous effraie et nous fascine. Edvard Munch lui aussi s’est inspiré des vampires et il aurait certainement beaucoup aimé ce premier spectacle jeune public de l’histoire de l’ONJ, réunissant sur scène deux comédiennes et neuf musiciens. Distribution : Frédéric Morin : direction artistique, composition Grégoire Letouvet : conception, composition Julie Bertin : conception mise en scène Yan Tassin : collaboration artistique Textes : Estelle Meyer, Milena Csergo, Julie Bertin et Romain Maron À partir de 6 ans Musée d’Orsay, Orsay – En Scène Orsay – En Scène

AUDITORIUM – MUSEE D’ORSAY PARIS 1 rue de la Légion d’Honneur Paris

