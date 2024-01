Orquesta ReuSonica Casa Consolat Marseille, vendredi 2 février 2024.

Orquesta ReuSonica ♫♫♫ Vendredi 2 février, 21h30 Casa Consolat

Début : 2024-02-02T21:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T21:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

Un concert unique ce vendredi 2 février:

L’Orchestre Reusonique / Orquesta ReuSonica, formé à Barcelone, est un projet éclectique de musique du monde joué avec des instruments insolites fabriqués à partir de déchets et d’objets du quotidien présentant un répertoire en différentes langues dans un concert d’un haut niveau musical mais en même temps axé sur le thème de la durabilité.

Un projet incontournable qui allie musique, créativité et conscience environnementale dans un spectacle nécessaire en ces temps de crise climatique création musicale par la réutilisation créative de déchets et de matériaux quotidiens!

Découvrez sur la vidéo: https://youtu.be/0Y7GqKLDZV4?si=jfAoPlb9YNYPt8wI

« Ces musiciens récupèrent des déchets pour créer de nouveaux instruments » EURONEWS

« Un combo extraordinaire qui joue tous les gadgets imaginables ! » EL PERIODICO

www.roccopapia.com

@roccopapia

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

