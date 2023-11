Marché de Noël du Pouliguen Orpi Agp Immobilier, 13 Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen, France Le Pouliguen, 16 décembre 2023, Le Pouliguen.

Marché de Noël du Pouliguen 16 – 28 décembre Orpi Agp Immobilier, 13 Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen, France Entrée libre: 0

Durant deux semaines, artisans et commerçants proposeront leurs produits autour du Petit Bassin sur le quai Sandeau. Ce marché sera ponctué d’animations à destination des familles.

Orpi Agp Immobilier, 13 Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen, France Orpi Agp Immobilier, 13 Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen, France Le Pouliguen Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-du-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T13:00:00+01:00

2023-12-28T15:00:00+01:00 – 2023-12-28T19:30:00+01:00

MARCHE Y|MAIRIELP|MARCHENOELLP