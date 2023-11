Orphia + guests L’international Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

⚡Orphia⚡

(Genève – CH – Electronic Cold Wave)

ORPHIA émerge de la scène genevoise avec une clod wave électronique inspirée par l’âge d’or du krautrock. L’artiste nous plonge dans une expérience musicale envoûtante et nostalgique qui fusionne avec habileté synthétiseurs, voix et boîtes à rythmes. Après avoir conquis les cœurs dès 2021 avec ses singles emblématiques Oberheim et Crayon Noir, ORPHIA a captivé le public des salles suisses, que ce soit à Prémices festival à Lausanne, Electron ou La Bâtie Festival à Genève, au Brise Glace d’Annecy, ainsi qu’à Paris et Berlin, laissant entrevoir un avenir radieux pour ce jeune talent. La sortie de son tout premier EP vinyl sur les Disques Magnétiques, du label genevois émérite Bongo Joe nous propulse aux confins de l’électronique. « L’aventure des gens modernes » promet d’être un voyage sonore mémorable avec cinq titres exclusifs et deux bonus tracks, le tout en édition limitée à 500 exemplaires, un objet iconique, réalisé avec générosité, passion et authenticité.

https://www.instagram.com/_orphia/

+ Guests

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

