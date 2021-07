Châtellerault Loft Cinémas Châtellerault, Vienne ORPHEUM chante au LOFT en ouverture d’un film de chants de marins Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Loft Cinémas, le mercredi 7 juillet à 20:00

Le mercredi 7 juillet en soirée au LOFT de Châtellerault, projection du film « FISHERMAN’S FRIENDS ». Magnifique film sur le thème de la mer avec un belle histoire de marins qui chantent dans une troupe amateur et qui se voient proposer un contrat par un gros producteur. Ce film est basée sur une histoire vraie. Emotion garantie. En « entrée » de cette projection…. ORPHEUM interviendra avec ses chants de marins et sa bonne humeur habituelle ? On vous attend nombreuses et nombreux. Bande-annonce ici : [https://youtu.be/fxIQXHzYGAw](https://youtu.be/fxIQXHzYGAw)

tarif habituel

Prestation d’ORPHEUM au LOFT pour la projection du film « FISHERMANS’s FRIENDS » Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T22:30:00

