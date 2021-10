ORPHEUM BLACK + FIRST DRAFT L’Astrolabe, 19 novembre 2021, Orleans.

ORPHEUM BLACK + FIRST DRAFT

L’Astrolabe, le vendredi 19 novembre à 20:30

### **ORPHEUM BLACK (ROCK/ORLÉANS)** Après une première année consacrée à la composition, le groupe arrive sur scène en 2019 et présente en février 2020 un premier EP « ACT I. », introduit par son premier clip Midnight, et continue de conter son univers avec un second clip en avril 2020, Silent. Malgré une année 2020 difficile, Orpheum Black profite du confienement pour terminer la composition d’un premier album. Ce tour de force leur permet de pouvoir entrer en studio à l’été 2020 et achever “SEQUEL(S)”, un album de 9 histoires liées et retraçant l’épopée d’un personnage en quête de sens. Au travers de la narration et de par comment ils façonnent leur musique, ils renforcent ainsi leur univers mêlant à la fois le son et l’image, usant de références cinématographiques mais aussi théâtrales, comme leur nom l’indique. Compte tenu de de la situation sanitaire, ils furent contraints de repousser la sortie de l’album au 24 septembre 2021 et d’annuler une tournée de dates à l’hiver 2020/2021. ### **FIRST DRAFT (TOURS/ROCK)** Dans l’obsession du temps futur, ils tracent tous les deux les lignes des jugements qui se dessinent. Avec rage et amertume, ils battent les tambours d’un monde passé, où l’illusion de leur nombre ne tient qu’à cet instant technologique & éphémère. Ils ouvriront une fenêtre en suspension, à travers laquelle l’œil se pose sur leurs nombreux rôles à assumer, leurs danses de satellites fièrement calibrés, pour que tous puissent s’emparer des œillères qui donnent au présent sa valeur.

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

ROCK

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T01:00:00