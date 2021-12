ORPHEE SANS FREIN La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 mars 2022, ELANCOURT.

ORPHEE SANS FREIN

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

Tout public, dès 12 ans Multi-instrumentiste et poète, Tô débarque avec son vaisseau spécial pour jouer une musique chaude, dansante et répétitive. Une musique créole proche du dub et de la techno pour servir des poèmes scandés et chantés. Parfois légers, souvent denses, ces poèmes sont des cris d’alerte, des chansons d’amour, des incantations positives où les sons et les images se mêlent pour raconter la route humaine. Le tout appelle à la transe. Hors case, hors limite de style et de format, Tô incarne un Orphée du temps présent, sombre et solaire. Sombre comme l’époque et solaire comme le désir de renaître encore et toujours. Dans le cadre du Printemps des poètes 2022. Programme complet sur le site de La commanderie en février Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Concert – Poésie/Slam Avec Antoine Faure Tô

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

