Tourcoing

Orphée et Eurydice
théâtre municipal R. Devos, 5 juin 2022, Tourcoing.

le dimanche 5 juin 2022 à 17:00

Festival de clôture Dans le cadre de Musica Viva Dans le cadre de la biennale Là-haut Si les grands mythes sont des matériaux à trans-ormer, on ne s’étonnera pas que celui d’Orphée et Eurydice soit de nouveau revisité. Miroirs Étendus offre à l’opéra de Gluck un traitement de choc dans cette version sonorisée qui repousse au maximum l’entrée d’Eurydice et fait d’Orphée une mezzo-soprano. Pour Othman Louati, « c’est Gluck lui-même qui nous montre le chemin de la mue », lui qui a écrit pas moins de trois versions de son opéra. Suivant le canevas dramaturgique de son aîné, le compositeur contemporain y a ajouté des préludes, interludes et postludes pour « donner l’espace nécessaire au travail plastique de la mise en scène de Thomas Bouvet et enrichir cet imaginaire orphique pour lequel Gluck avait investi toute la modernité de son écriture. » Une proposition inédite qui souligne la solitude d’Orphée et le met en scène dans sa douleur et son désarroi, son désir, son espoir et son combat.

6€ à 20€

Un traitement de choc pour le mythe d’Orphée. théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:30:00

