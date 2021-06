Perreuil Perreuil Perreuil, Saône-et-Loire Orphée et Eurydice – soirée théâtre en plein air Perreuil Perreuil Catégories d’évènement: Perreuil

Saône-et-Loire

Orphée et Eurydice – soirée théâtre en plein air Perreuil, 15 juin 2021-15 juin 2021, Perreuil. Orphée et Eurydice – soirée théâtre en plein air 2021-06-15 – 2021-06-15 Les Ateliers des Forges 292, route départementale 984 – Les Forges

Perreuil Saône-et-Loire Perreuil EUR L’air printanier chante la nature aux noces d’Orphée et d’Eurydice. Mais la mort brutale sépare les deux jeunes époux. Orphée, armé de sa seule poésie, affronte les enfers pour ramener à la vie sa jeune épouse.

Hadès, le maître du royaume des morts lui accorde cette faveur à condition qu’il ne se retourne pas… Porté par le souffle poétique du célèbre mythe grec, qui les a accompagnés durant leur 6 mois de création et de formation, les 8 jeunes comédiens de la troupe école présentent un voyage théâtral, chorégraphique et chanté. michele.cotten@lesateliersdesforges.com +33 3 85 98 13 93 https://lesateliersdesforges.com/ L’air printanier chante la nature aux noces d’Orphée et d’Eurydice. Mais la mort brutale sépare les deux jeunes époux. Orphée, armé de sa seule poésie, affronte les enfers pour ramener à la vie sa jeune épouse.

Hadès, le maître du royaume des morts lui accorde cette faveur à condition qu’il ne se retourne pas… Porté par le souffle poétique du célèbre mythe grec, qui les a accompagnés durant leur 6 mois de création et de formation, les 8 jeunes comédiens de la troupe école présentent un voyage théâtral, chorégraphique et chanté.

Détails Catégories d’évènement: Perreuil, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Perreuil Adresse Les Ateliers des Forges 292, route départementale 984 - Les Forges Ville Perreuil lieuville 46.80873#4.57599