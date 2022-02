Orphée et Eurydice Compiègne, 10 mai 2022, Compiègne.

Le mythe d’Orphée, poète qui parcourt le royaume des ombres pour retrouver son aimée Eurydice, est l’un des plus joués du répertoire lyrique. Le metteur en scène Thomas Bouvet et le compositeur Othman Louati signent une nouvelle version épurée et immersive pour six chanteurs et huit musiciens, d’après Gluck…

billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 40 17 10 http://www.theatresdecompiegne.com/orphee-et-eurydice-338

