Orphée aux Enfers Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 24 janvier 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-01-24T20:00:00+01:00 – 2025-01-24T22:40:00+01:00

Fin : 2025-02-02T15:00:00+01:00 – 2025-02-02T17:40:00+01:00

Lorsqu’Eurydice meurt enfin, Orphée s’en croit débarrassé ! Mais c’est sans compter avec l’Opinion publique, qui va le contraindre à ramener son épouse des Enfers… Satirique et désopilant, ce premier grand succès d’Offenbach, où dieux et héros dansent au rythme grivois du french cancan, inaugure un genre nouveau et d’une irrévérencieuse modernité. La fine fleur du chant français jubile et nous fait jubiler dans une mise en scène de grand opéra, menée tambour battant par un Olivier Py bien décidé à déployer une monumentale et infernale folie !

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

Orphée aux Enfers, coproduction Opéra national du Capitole / Opéra de Lausanne / Opéra de Tours, 2023. © Jean-Guy Python