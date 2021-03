Saintes Le jardin de L'Hostellerie Saintes Orphée aux enfers dans le jardin de L’Hostellerie Le jardin de L’Hostellerie Saintes Catégorie d’évènement: Saintes

Orphée aux enfers dans le jardin de L'Hostellerie

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Le jardin de L'Hostellerie

Opéra de Jacques Offenbach d’après un livret de Hector Crémieux et Ludovic Halévy

Par la classe de chant d’art lyrique du conservatoire

Direction et mise en scène : Martine March Premier grand succès de Jacques Offenbach, cet opéra est le mariage parfait du théâtre et de la musique, du sérieux et de la trivialité, où tout est prétexte à chanson tant par la verve satirique du livret que par la qualité de la partition musicale.

Un spectacle brillant et pétillant.

Sur réservation, places limitées – Accueil du public dans le respect des normes sanitaires – En cas de météo défavorable, spectacle dans la salle de l’Étoile – L’Hostellerie

Le jardin de L'Hostellerie Service Ville d'art et d'histoire – L'Hostellerie – Place de l'Echevinage, 17100 Saintes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T21:00:00 2021-06-05T22:00:00;2021-06-06T18:00:00 2021-06-06T19:00:00

Le jardin de L'Hostellerie
Service Ville d'art et d'histoire - L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 Saintes
Saintes