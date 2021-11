Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ORPHÉE A LE BOURDON – CYCLE DRONEZONE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

ORPHÉE A LE BOURDON – CYCLE DRONEZONE Le Mans, 24 janvier 2022, Le Mans. ORPHÉE A LE BOURDON – CYCLE DRONEZONE Le Mans Université Avenue Olivier Messiaen Le Mans

2022-01-24 08:00:00 – 2022-01-27 18:00:00 Le Mans Université Avenue Olivier Messiaen

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore, Le Mans Université propose dans le cycle DroneZone.

« Orphée a le bourdon » – Parcours sonore

du mardi 25 au jeudi 27 janvier de 8h00 à 18h.

Campus de L’Université

Gratuit . Tout public Un parcours sonore/exposition sur l’esthétique de la note tenue (bourdon) à travers les époques et les lieux proposé par les étudiant.e.s en acoustique de l’Université du Mans encadré.e.s par Aurélien Ruellet (Département d’Histoire, Le Mans Université) et Catherine Guesde (docteure en philosophie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

