Inscriptions pour un séjour ANCV à Cap d'Agde ORPAN Nantes, 19 janvier 2024. Prendre rendez-vous pour pouvoir s'inscrire. Tarif (hébergement, pension complète et excursions) : 461€ (hors coût de transport, taxe de séjour et assurance annulation). Aide ANCV de 202€ sous conditions de ressources)

Fin : 2024-01-19T09:30:00+01:00 – 2024-01-19T12:30:00+01:00 Les inscriptions avec la remise du dossier administratif complet, se feront sur RDV le Vendredi 19 Janvier 2024 de 9h30 à 12h30.

Au programme : Découverte en petit train du Cap d’Agde, de la cité d’Aigues-Mortes et de Montpellier. Balade en bateau pour découvrir les côtes du Cap d’Agde, visite de Sète, du Moulin du Mont Ramus, balade au Mont Saint-Loup…

Au programme : Découverte en petit train du Cap d'Agde, de la cité d'Aigues-Mortes et de Montpellier. Balade en bateau pour découvrir les côtes du Cap d'Agde, visite de Sète, du Moulin du Mont Ramus, balade au Mont Saint-Loup…

La 1ère rencontre de préparation du séjour avec les participants aura lieu le mardi 19 février de 14h30 à 16h30 à la Maison de quartier La Mano – 3 rue Eugène Thomas. ORPAN 6 Place du Port Communeau Nantes 44000

