“Ornithomix”, une performance étonnante autour du chant des oiseaux Musée de la chasse et de la nature Paris

“Ornithomix”, une performance étonnante autour du chant des oiseaux Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée de la chasse et de la nature Entrée libre dans le respect des jauges d’accueil

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Nuit européenne des musée – 18 mai 2024,

Le Musée de la Chasse et de la Nature est gratuit de 19h à 00h (dernière entrée 23h30).

A l’occasion de cette nouvelle édition, le Musée de la Chasse et de la Nature présente “Ornithomix”, une performance étonnante autour du chant des oiseaux.

De 19h00 à 23h30, une balade sonore immersive se déploie dans le musée afin de célébrer le travail de l’artiste Tamara Kostianovsky et la nouvelle exposition « La chair du monde ». Le collectif Dizonord mixe en direct depuis la cour du musée à partir d’une collection de vinyles de sons de la nature, archive unique au monde collectée par un bio-acousticien.

L’ambiance d’une forêt tropicale réveille cette nuit et donne vie aux oiseaux de Tamara Kostianovsky.

Musée de la chasse et de la nature 62 rue des Archives 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France 01 53 01 92 40 http://www.chassenature.org http://www.facebook.com/MuseeChasseNature Au cœur du Marais, le musée de la Chasse et de la Nature présente l’évolution du rapport de l’homme à l’animal sauvage, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il expose plus de 4 000 œuvres d’art ancien, moderne et contemporain. Conçu au sein de deux hôtels particuliers à la manière d’une maison d’amateur d’art, son très riche décor associe peintures, dessins, sculptures, tapisseries, céramiques, armes, trophées, mobilier, objets d’art, installations, photographies, vidéos… Métro : Hôtel de Ville, ligne 1 ou Rambuteau, ligne 11 Bus : Lignes 75 et 29 Station Vélib’ : 67 rue des Archives ou 76 rue du Temple

©Ornithomix