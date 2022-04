Ornithologue d’un jour Fontenoy, 7 mai 2022, Fontenoy.

Ornithologue d’un jour Fontenoy

2022-05-07 – 2022-05-07

Fontenoy Aisne Fontenoy

4.5 Glissez-vous dans la peau d’un petit ornithologue. Equipés de jumelles, épiez les oiseaux qui peuplent le Bois Bertrand. Apprenez à les reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leurs adaptations. Lucile, vous sensibilisera au protocole de science participative “Les oiseaux de nos jardins” pour acquérir une autonomie dans la reconnaissance et le comptage des espèces.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

Glissez-vous dans la peau d’un petit ornithologue. Equipés de jumelles, épiez les oiseaux qui peuplent le Bois Bertrand. Apprenez à les reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leurs adaptations. Lucile, vous sensibilisera au protocole de science participative “Les oiseaux de nos jardins” pour acquérir une autonomie dans la reconnaissance et le comptage des espèces.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/ornithologue-dun-jour

Glissez-vous dans la peau d’un petit ornithologue. Equipés de jumelles, épiez les oiseaux qui peuplent le Bois Bertrand. Apprenez à les reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leurs adaptations. Lucile, vous sensibilisera au protocole de science participative “Les oiseaux de nos jardins” pour acquérir une autonomie dans la reconnaissance et le comptage des espèces.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

OTRV

Fontenoy

dernière mise à jour : 2022-02-12 par