Piscine – Guyancourt, le dimanche 3 avril à 09:15

Une promenade d’une heure le dimanche matin pour découvrir l’avifaune d’un bois urbain de 8 hectares vous tente ? Vous serez surpris par les espèces qui fréquentent ce site coincé entre 2 boulevards et les immeubles. Venez avec vos guides, vos jumelles ou longues-vues. Mettez une tenue et des chaussures adaptées aux conditions climatiques. N’oubliez pas votre masque. Rendez vous à 9h15 sur le parking de la piscine de Guyancourt rue des Graviers. SQYBus 439, 465, 468 arrêt Paul Éluard. Le nombre de place est limité à 10. Organisé par la LPO SQY. Animateur Philippe NAUDINOT ( [[guyancourt@lpo.fr](mailto:guyancourt@lpo.fr)](mailto:guyancourt@lpo.fr) ).

Limité à 10 personnes, réservation obligatoire jusqu’au vendredi soir

