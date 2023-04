Soirée observation des étoiles Orniac Orniac Catégories d’Évènement: Lot

Lot Orniac . 10 EUR 10 Repas suivi de l’observation du Ciel étoilé.

Inscriptions et règlement avant le 10 avril, à adresser à l’association. L’Association rencontre et partage organise une soirée autour des étoiles. Animation avec Mathieu Flaujac ©Felix Mittermeier Pixabay

