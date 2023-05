Ornella Amanda – CIE ART & ACTE Nouveau Gare au Théâtre, 3 juin 2023, Vitry-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. A partir de 9 ans. gratuit

13 rue Pierre Sémard, 94400

Vitry-sur-Seine

RER C : Vitry-sur-Seine

/ Bus 180, 217 : Vitry-sur-Seine RER

20h30 – 21h30

Accès PMR

SELKIE – CE QUE L’ON PORTE / Théâtre / Plongée dans les abysses à la rencontre des Selkies, femmes à peaux de phoques.

Le travail de la compagnie Art & Acte offre un langage théâtral hybride, développant un univers visuel et narratif par le biais de la marionnette, l’ombre et la musique live.

Dans un village de pêcheurs, un enfant

aux doigts palmés suscite les curiosités et les moqueries. Et s’il appartenait

aux Selkies, ces femmes à peaux de phoques perdues entre l’eau et la terre ?

À travers un récit de jeux de lumières

et de marionnettes, plongez dans un conte initiatique en quête d’espoir, pour

apprivoiser les secrets de son héritage et devenir soi-même.

Avec le soutien de la DRAC Île-De-France, de la Région Île-De-France, de la Ville de Vitry-sur-Seine, et du réseau Actes if.

Cie ART & ACTE Univers des fonds marins -Espadon construit par Ornella Amanda