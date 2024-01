« Building » par la Compagnie Les Inattendus Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) Ornans, dimanche 11 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11

La troupe amateure d’Ornans, les « Inattendus » présente cette année une nouvelle pièce : Building de Léonore Confino.

La troupe :

« Les Inattendus » est une émanation de la Cie professionnelle Le Punk à mouton d’Ornans. Elle regroupe 8 amateurs de théâtre réunis autour d’une même envie : donner vie à un spectacle, se perfectionner et s’épanouir dans la pratique théâtrale tout en partageant un solide esprit d’équipe et de troupe. Si le but est avant tout de se faire plaisir et de s’amuser, l’exigence d’un spectacle de qualité n’en reste pas moins notre moteur. Dirigée dans la mise en scène par Thomas Personeni, la Cie assure un fonctionnement collégial.

La pièce « Building » de Léonore Confino :

Pièce moderne, drôle et cinglante, qui dépeint le cynisme et la déshumanisation d’un univers où chacun s’offre le luxe d’écraser autant qu’il est écrasé. Une journée dans une entreprise où hôtesses, comptables, femmes de ménage, DRH, chargés de com’, PDG, s’agitent, coachent ou brainstorment dans les 13 étages d’un building…Une ascension vers la chute…

Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) 23 Rue de la Corvée

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



