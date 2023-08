FASCINANT WEEK-END – MARCHE NORDIQUE À ORNAISONS Ornaisons, 22 octobre 2023, Ornaisons.

Ornaisons,Aude

Dans le cadre du Marathon du Boutenac, une marche nordique de 11km vous attend. Départ d’Ornaisons pour profiter en famille ou entre amis des superbes paysages d’automne des Corbières.

N’hésitez pas à revenir au château de Boutenac pour encourager les marathoniens rencontrés sur votre chemin et de découvrir le village des exposants. Un fascinant week-end sportif en perspective !.

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Ornaisons 11200 Aude Occitanie



As part of the Boutenac Marathon, an 11km Nordic walk awaits you. Starting in Ornaisons, enjoy the superb autumn landscapes of the Corbières with family and friends.

Don’t hesitate to come back to the Château de Boutenac to cheer on the marathoners you meet along the way and discover the exhibitors? village. A fascinating weekend of sport!

En el marco del Maratón de Boutenac, le espera una marcha nórdica de 11 km. Con salida de Ornaisons, disfrute en familia o entre amigos de los magníficos paisajes otoñales de las Corbières.

No dude en volver al Château de Boutenac para animar a los maratonianos que encuentre por el camino y descubrir el pueblo de los expositores. Será un fin de semana deportivo apasionante

Im Rahmen des Boutenac-Marathons erwartet Sie eine 11 km lange Nordic Walking-Tour. Starten Sie in Ornaisons und genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die wunderschöne Herbstlandschaft der Corbières.

Zögern Sie nicht, zum Château de Boutenac zurückzukehren, um die Marathonläufer anzufeuern, die Sie auf Ihrem Weg treffen, und das Ausstellerdorf zu entdecken. Ein faszinierendes Sportwochenende steht Ihnen bevor!

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois