Oise Ormoy-Villers . Sortie Nature de 2h avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise. Déambulation dans la forêt sur la thématique « Découverte du Bois du Roi, de la lande et des espèces associées et initiation à la pédologie ». Sur réservation uniquement (25 personnes) Ormoy-Villers

