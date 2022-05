Brocante au Château d’Ormesson Sur Marne Château d’Ormesson Ormesson-sur-Marne Catégories d’évènement: Ormesson-sur-Marne

Brocante au Château d’Ormesson Sur Marne Château d’Ormesson, 21 septembre 2019 08:00, Ormesson-sur-Marne. Samedi 21 septembre 2019, 08h00 Sur place Entrée visiteurs : Gratuit Exposants externes à la ville : 12 € http://www.evenementchateau.com, 06.65.96.85.94 Réservez dès maintenant afin d’obtenir les meilleures places sur notre site : www.evenementchateau.com ou au 06 65 96 85 94 Brocante dans l’avant cour du Château d’Ormesson dans un lieu convivial et atypique. Le rendez-vous idéal et immanquable des brocanteurs, collectionneurs mais également des antiquaires. De plus, le château ouvre ses portes exceptionnellement ce jour afin de le visiter. Déballage exposants : 4 h à 8 h. ALIMENTAIRES INTERDIT Prix (Minimum 2 mètres) : 10 €/m pour les habitants de la ville d’Ormesson 12 €/m pour les externes à la ville d’Ormesson Réservez dès maintenant afin d’obtenir les meilleures places : Sur notre site : www.evenementchateau.com Château d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle, 94490 Ormesson-sur-Marne 94490 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne samedi 21 septembre 2019 – 08h00 à 09h00

