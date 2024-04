Ormaie Salle Autreville-sur-la-Renne, dimanche 14 avril 2024.

Ormaie Chansons atmosphériques et acoustiques à deux voix, guitare et piano. Dimanche 14 avril, 17h00 Salle Plein tarif : 12€ . Tarif réduit : 10€ (- de 26 ans, PMR, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA & minima sociaux, adhérents) . Gratuit pour les moins de 12 ans.

Ormaie, c’est la rencontre surprenante de deux chanteuses aux trajectoires très différentes : Élodie Kimmel, musicienne et poétesse de formation classique, au piano et Aurore Reichert, autodidacte messine venue du rock et de la pop, à la guitare. Ensemble, elles proposent un répertoire à deux voix de chansons atmosphériques et acoustiques, dans une recherche de simplicité et d’authenticité. La particularité de leur démarche réside dans le fait qu’elles réarrangent ensemble des chansons de leurs répertoires respectifs qu’elles défendent par ailleurs indépendamment l’une de l’autre.

« C’est une idée de la beauté, une recherche qui nous est donnée ici. Les places qui se mêlent, s’échangent, se donnent mais jamais ne se prennent. Que ce soit les voix, les instruments, le texte, l’équilibre est parfait entre ce qui est offert et l’espace qui nous est laissé. »

Extrait d’une chronique par Barclau pour le magazine Gonzaï.

