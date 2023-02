ORLY CHANT FERRE LE BIJOU, 10 mars 2023, TOULOUSE.

ORLY CHANT FERRE LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 21:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

S’attaquer au re?pertoire de Le?o Ferre? n’est jamais chose facile. Orly a toujours e?te? sensible a? ses textes et a? ses musiques. Le trio s’est approprie? l’univers de l’artiste et en a fait des interpre?tations tre?s personnelles, parfois proches, souvent lointaines et toujours poe?tiques. La justesse et l’intemporalite? des textes de Le?o Ferre? sont jumele?es aux diffe?rentes influences qui nourrissent le groupe. Cette alchimie donne au spectacle une sensibilite? nouvelle. On connai?t, reconnai?t, de?couvre ou rede?couvre une œuvre du patrimoine inscrite au Panthe?on de la chanson franc?aise.

Votre billet est ici

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

S’attaquer au re?pertoire de Le?o Ferre? n’est jamais chose facile. Orly a toujours e?te? sensible a? ses textes et a? ses musiques. Le trio s’est approprie? l’univers de l’artiste et en a fait des interpre?tations tre?s personnelles, parfois proches, souvent lointaines et toujours poe?tiques. La justesse et l’intemporalite? des textes de Le?o Ferre? sont jumele?es aux diffe?rentes influences qui nourrissent le groupe. Cette alchimie donne au spectacle une sensibilite? nouvelle. On connai?t, reconnai?t, de?couvre ou rede?couvre une œuvre du patrimoine inscrite au Panthe?on de la chanson franc?aise.

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici