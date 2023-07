Orliaguet en fête Orliaguet Pechs-de-l’Espérance, 28 juillet 2023, Pechs-de-l'Espérance.

Pechs-de-l’Espérance,Dordogne

Rendez-vous à la fête du village de Orliaguet le vendredi 28 juillet et samedi 29 juillet !

VENDREDI 28 JUILLET

-Soirée accordéon

-Repas paella (vin compris)

– à 23h : Feu d’artifice

20€ / adulte

12€ / enfant

RÉSERVATIONS jusqu’ua 21/07 au 06.43.27.61.81 / 07.86.49.53.06

SAMEDI 29 JUILLET

Soirée variétés / rock avec le groupe «CARTOON» avec buvette et restauration sur place.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Orliaguet

Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



See you at the Orliaguet village fête on Friday, July 28 and Saturday, July 29!

FRIDAY JULY 28

-Accordion evening

-Paella dinner (wine included)

– 11pm: Fireworks display

20? / adult

12? / child

RESERVATIONS until 21/07 on 06.43.27.61.81 / 07.86.49.53.06

SATURDAY JULY 29TH

Variety/rock evening with the group « CARTOON » with refreshments and food on site

Venga a la fiesta del pueblo de Orliaguet el viernes 28 de julio y el sábado 29 de julio

VIERNES 28 DE JULIO

-Velada de acordeón

-Comida a base de paella (vino incluido)

– 23 h: Castillo de fuegos artificiales

20? / adulto

12? / niño

RESERVAS hasta el 21/07 en 06.43.27.61.81 / 07.86.49.53.06

SÁBADO 29 DE JULIO

Noche de variedades/rock con el grupo « CARTOON » con refrescos y comida in situ

Wir sehen uns auf dem Dorffest in Orliaguet am Freitag, den 28. Juli und Samstag, den 29. Juli!

FREITAG, 28. JULI

-Abend mit Akkordeonmusik

-Paella-Mahlzeit (inkl. Wein)

– um 23 Uhr: Feuerwerk

20 ? / Erwachsener

12 / Kind

RESERVIERUNGEN bis zum 21.07. unter 06.43.27.61.81 / 07.86.49.53.06

SAMSTAG, 29. JULI

Varieté-/Rockabend mit der Gruppe « CARTOON » mit Getränken und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du pays de Fénelon