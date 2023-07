REPAS ET SOIREE AVEC DJ A ORLIAC Orliac, 29 juillet 2023, Orliac.

Orliac,Dordogne

le samedi 29 juillet 2023, un repas suivi d’une soirée animée par DJ à Orliac

A 20h sous la halle, Repas Champêtre et soirée avec la Disco Mobile

Menu: Apéritif, Melon/Jambon, Porcinet et sa brouette du potager, salade, plateau de fromages, dessert, café

Adulte 21€ – Enfant (-12ans) 10€

Réservation.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Orliac 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



saturday, July 29, 2023, a meal followed by a DJ party in Orliac

At 8 p.m. under the covered market, Country-style meal and evening with Disco Mobile

Menu: Aperitif, Melon/Jambon, Porcinet and its wheelbarrow from the vegetable garden, salad, cheese platter, dessert, coffee

Adults 21? – Children (under 12) 10?

Reservation

el sábado 29 de julio de 2023, una comida seguida de una velada amenizada por DJ en Orliac

A las 20h bajo el mercado cubierto, comida campestre y velada con Disco Mobile

Menú: Aperitivo, Melón/Jambón, Porcinet et sa brouette du potager, ensalada, tabla de quesos, postre, café

Adultos 21? – Niños (menores de 12 años) 10?

Reservas

am Samstag, den 29. Juli 2023, ein Essen mit anschließendem Abend mit DJ in Orliac

Um 20 Uhr in der Markthalle, ländliches Essen und Abendveranstaltung mit der Disco Mobile

Menü: Aperitif, Melone/Schinken, Schweinchen mit Schubkarre aus dem Gemüsegarten, Salat, Käseplatte, Dessert, Kaffee

Erwachsene 21? – Kind (-12 Jahre) 10?

Reservierung

Mise à jour le 2023-07-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne