Tournoi jeu Magic Orliac-de-Bar, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Le lot de carte sera à choisir (on a une belle collection ici) 10 Rare + 100 communes – Le tournoi se déroulera sur le format standard 60 cartes, 3 manches avec réserve (15 cartes max) Toutes extensions confondues. on vous attend !

Auberge La Tanière

Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine aubergedelataniere@gmail.com



