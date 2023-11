Nabucco De Giuseppe Verdi Zénith Orléans, 23 mars 2024, ORLÉANS.

Nabucco De Giuseppe Verdi Zénith Orléans. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 21.0 à 67.5 euros.

Du temple de Salomon à Jérusalem aux jardins suspendus de Babylone, l’action de cet opéra se déroule au VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la conquête du royaume de Juda par le roi Nabuchodonosor. L’œuvre narre les luttes pour le pouvoir impliquant ses deux filles, Fenena et Abigaïlle, toutes deux amoureuses d’Ismaël, neveu du roi de Jérusalem. Pour sa neuvième édition, La Fabrique Opéra Val de Loire collabore avec Cécile Hurbault pour mettre en scène cette guerre de pouvoir et d’oppression. Premier opéra patriotique de Verdi, au propos universel, Nabucco est l’œuvre qui va réellement lancer la carrière du jeune compositeur. Opéra de tous les excès (les chœurs et les cuivres se font la part belle), Nabucco est aussi traversé d’arias intimes et bouleversantes, trop souvent éclipsées par le célébrissime « Va, pensiero », presque devenu depuis le deuxième hymne de l’Italie. La Fabrique Opéra Val de Loire a pour ambition de valoriser le dynamisme et le talent de la jeunesse d’un territoire en impliquant des élèves d’établissements de la région dans un projet pédagogique significatif : celui de monter un opéra en collaboration avec des professionnels qualifiés et d’offrir au public des représentations exceptionnelles avec de grandes exigences artistiques, dans un lieu populaire. La mise en scène inclut des projections lors des passages chantés afin de permettre à chaque spectateur une parfaite compréhension de l’histoire et de profiter pleinement de la musique, des décors, costumes et maquillages. Orchestre symphonique L’Inattendu – Direction : Clément Joubert Mise en scène : Cécile Hurbault Chœur Opéra de La Musique de Léonie – Direction : Corinne Barrère Scénographie : Ludovic Meunier Costumes : Paula Dartigues Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi

Votre billet est ici

Zénith Orléans ORLÉANS 1, rue du Président Schuman Loiret

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici