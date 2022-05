Orléans Vintage Festival Place de Loire,Orléans, 20 mai 2022, Orléans.

**L’Orléans Vintage Festival fait son grand retour le vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 pour sa 4ème édition !** —————————————————————————————————————- Cet événement organisé par 22 étudiants du Master 2 Communication Événementielle et Digitale de l’IAE d’Orléans replongera la Place de Loire, le Jardin de la Charpenterie ainsi que les bords de Loire dans les années 50 à 90. L’Orléans Vintage Festival est un événement gratuit qui fera (re)vivre ces années vintage aux plus petits comme aux plus grands à travers son ambiance rétro et ses activités dans l’air du temps. L’Orléans Vintage Festival propose diverses animations et expositions pour replonger les Orléanais dans les années d’antan. **Expositions de photos et de voitures anciennes, décoration vintage, groupes de musiques et de danse, espace de rétrogaming ou encore roller disco, il y en a pour tous les goûts.** Le vendredi soir, **un cinéma en plein air** prendra place au Jardin de la Charpenterie avec en plus une animation spéciale ! Enfin, un live stream sera diffusé sur les réseaux sociaux de la ville d’Orléans. ### Pour plus d’informations… Rendez-vous sur notre site internet : [www.orleansvintagefestival.com](http://www.orleansvintagefestival.com) Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux : **• Facebook : @orleans.vintage.festival** **• Instagram : @orleans_vintage_festival**

