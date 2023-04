Culturissimo 2023 Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Culturissimo 2023 Théâtre d’Orléans, 25 avril 2023 20:30, Orléans. Culturissimo 2023 – Olivia Ruiz au Théâtre d’Orléans le 25/04 Mardi 25 avril, 20h30 1 Ce festival organisé par les Espaces Culturels Leclerc, propose dans toute la France des rencontres et des lectures avec des auteurs/comédiens de talent et ce gratuitement. Olivia Ruiz, la marraine de cette édition, ouvre le bal avec une lecture musicale accompagnée de ses musiciens et d’invités surprise.

Rendez-vous le 25 avril au théâtre d’Orléans à 20h30. Pour accédez à la lecture musicale il faut se rendre à l’espace Culturel Leclerc de Olivet et demander un ticket. Le festival est entièrement gratuit, les tickets servent à gérer la capacité d’accueil de la salle. Théâtre d’Orléans Boulevard Pierre Ségelle Orléans 45000 Loiret

