ORLÉANS TATTOO SHOW CO’MET ARENA, 17 février 2023, ORLEANS.

Pour la première fois, une grande convention de tatouage à Orleans ouvrira ses portes. Les 17, 18 et 19 février 2023 Orléans Tattoo Show s’installe à CO’Met pour vous faire découvrir l’art du tatouage. Venez rencontrer des artistes nationaux et internationaux réputés et reconnus dans le milieu du tatouage, des étoiles montantes, et les meilleurs artistes locaux. C’est l’occasion de vous faire tatouer par les plus grands spécialistes du tatouage durant les 3 jours de convention. Venez remplir vos yeux de spectacles de performeurs, de danseurs, de démos de long board en plus de la présence de VIP du monde du tatouage à qui vous pourrez demander des photos et des autographes et bien d’autres surprises encore. Chaque jour une programmation musicale en live sur scène avec des artistes aux styles divers. Du Rock à l’électro en passant par une touche de Rap, chacun y trouvera son bonheur. HORAIRES• Vendredi 17 février 2023 : 12h-22h30• Samedi 18 février 2023 : 10h-23h• Dimanche 19 février 2023 : 10h-19hINFORMATIONS PRATIQUES• Accès PMR, parking PMR, file entrée PMR• Parking de 2000 places rue des Montées• Accès transports en commun Tram A station CO’Met et Zénith et bus 22 et 56 arrêt Zénith• Gratuit pour les moins de 12 ansRéservation P.M.R. : 07.68.42.73.20

CO’MET ARENA ORLEANS Rue du Président Robert Schuman Loiret

