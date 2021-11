Orléans Salle de l'institut Loiret, Orléans Récital de piano de Dmitry Batalov Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Récital de piano de Dmitry Batalov Salle de l’institut, 12 décembre 2021 10:45, Orléans. Dimanche 12 décembre, 10h45 Sur place +18 : 5€ // -18 et élèves du conservatoire : gratuit https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international/evenements/matinee-du-piano-dimanche-12-12-2021-salle-de-l-institut-a-orleans Récital de piano de Dmitry Batalov, deuxième lauréat du Concours international de piano d’Orléans ☀️? Matinée du piano?☀️ Retrouvez le deuxième lauréat du Concours international de piano 2020 pour un récital lors de la prochaine Matinée du piano le 12 décembre 2021 à 10h45 à la Salle de l’Institut !

Dmitry Batalov vous propose un programme intitulé « Sonate, que me veux-tu ? ». Programme : Maurice Ravel, Sonatine Salvatore Sciarrino, Sonate n°1 Franz Liszt, Sonate en si mineur Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret dimanche 12 décembre – 10h45 à 12h00 G.Laurenceau

